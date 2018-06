Nürnberg (AFP) Im kommenden Jahr könnte die Zahl der Erwerbstätigen so hoch liegen wie nie zuvor. Sie werde um rund 250.000 Menschen auf insgesamt 43,16 Millionen ansteigen, geht aus einer am Donnerstag in Nürnberg veröffentlichten Prognose des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) der Bundesagentur für Arbeit hervor. Ein großes Plus wird es demnach auch bei der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung und dem Erwerbspersonenpotenzial geben.

