Berlin (AFP) Die Bundesregierung will die Rechte von Häuslebauern gegenüber Bauunternehmen deutlich stärken: Firmen sollen verpflichtend Baubeschreibungen aushändigen und verbindliche Angaben zur Zeit der Fertigstellung machen müssen, Verbraucher sollen Bauverträge binnen 14 Tagen widerrufen können. Das Bundesministerium für Justiz und Verbraucherschutz von Minister Heiko Maas (SPD) verschickte am Donnerstag einen Referentenentwurf des geplanten Gesetzes an Länder und Verbände. Auch Handwerker soll das Gesetz besserstellen - sie sollen künftig bei unverschuldeten Mängeln nicht auf den Folgekosten sitzenbleiben. Das Gesetz soll nach einer Übergangsfrist Anfang 2017 in Kraft treten.

