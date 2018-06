Wiesbaden (AFP) Die Väter im bayerischen Landkreis Main-Spessart nehmen am häufigsten Elterngeld in Anspruch. Die Väterbeteiligung beim Elterngeld lag dort für den 2013 geborenen Nachwuchs bei 53,9 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag in Wiesbaden mitteilte. Der bayerische Landkreis löste damit die thüringische Stadt Jena von der Spitzenposition ab. Jena lag mit einer Väterbeteiligung beim Elterngeld von 53,7 Prozent aber knapp an zweiter Stelle.

