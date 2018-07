Frankfurt/Main (AFP) Nach dem Rücktritt von Konzernchef Martin Winterkorn hat sich die Volkswagen-Aktie zunächst erholt. Nach Börsenstart in Frankfurt am Main stieg das Wertpapier am Donnerstag zeitweise um über sechs Prozent auf rund 118 Euro. Bereits am Mittwoch hatte sich die Aktie nach dramatischen Kursstürzen am Montag und Dienstag wieder etwas erholt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.