Brüssel (AFP) Weil es das Einfangen von Wildfinken erlaubt, wird Malta von der EU-Kommission vor dem Europäischen Gerichtshof verklagt. In der Europäischen Union seien der Fang und die Haltung von Vogelarten wie dem Finken generell untersagt, erklärte die Behörde am Donnerstag in Brüssel ihren Schritt.

