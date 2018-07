München (SID) - Fußball-Rekordmeister Bayern München ist wegen ungebührlichen Verhaltens seiner Anhänger zu einer Geldstrafe in Höhe von 10.000 Euro verurteilt worden. Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) legte dem FC Bayern gleich zwei Fälle zur Last. Im Bundesligaspiel bei 1899 Hoffenheim (2:1) wurde im Münchner Fanblock ein Böller gezündet. Zudem wurden vor einem Freundschaftsspiel in Deggendorf mehrere Bengalische Feuer abgebrannt.