Kaiserslautern (SID) - Der kriselnde Fußball-Zweitligist 1. FC Kaiserslautern muss in den kommenden Wochen ohne André Fomitschow (25) auskommen. Der Mittelfeldspieler hat am Dienstag im Heimspiel gegen den 1. FC Nürnberg (0:3) eine Innenbandzerrung im linken Knie erlitten. Das gab der Verein am Donnerstag bekannt. Bei der Niederlage gegen Nürnberg war Fomitschow wegen der Verletzung nach 30 Minuten ausgewechselt worden.