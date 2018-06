Kaiserslautern (SID) - Der neue Trainer Konrad Fünfstück hat als eine seiner ersten Amtshandlungen beim Fußball-Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern den Kapitän gewechselt. Anstelle des degradierten Chris Löwe, der erst vor Saisonbeginn zum Spielführer aufgestiegen war, wird nun Rückkehrer Daniel Halfar die Mannschaft des viermaligen Meisters auf den Platz führen.

"Daniel Halfar ist aufgrund seines Auftretens auf und neben des Platzes und aufgrund seiner großen Erfahrung im Profifußball der Kapitän unserer Mannschaft und der verlängerte Arm des Trainerteams", sagte Fünfstück, der als Nachfolger des zurückgetretenen Kosta Runjaic zum ersten Mal am Freitag in der Partie beim VfL Bochum (18.30 Uhr/Sky) an der Seitenlinie stehen wird: "Ich möchte Chris Löwe die Möglichkeit geben, sich voll und ganz auf seine sportliche Aufgabe zu konzentrieren."

Der 27 Jahre alte Mittelfeldspieler Halfar will "alles dafür geben, meiner Verantwortung als Mannschaftskapitän des FCK gerecht zu werden".