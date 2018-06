Den Haag (AFP) Mit einem neuen juristischen Ansatz wollen zwei Interessenvertretungen der Jesiden im Irak erreichen, dass der Internationale Strafgerichtshof (IStGH) Ermittlungen gegen die Dschihadistengruppe Islamischer Staat (IS) wegen Völkermords und sexueller Versklavung aufnimmt. Sie hätten Chefanklägerin Fatou Bensouda Dokumente mit den Namen von 20 ausländischen IS-Kämpfern übergeben, die deren Beteiligung an Gräueltaten im Nordirak bewiesen, sagte ein Vertreter der religiösen Minderheit, Murad Ismael, am Donnerstag der Nachrichtenagentur AFP.

