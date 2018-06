Baden-Baden (dpa) - Der Fernsehmoderator Guido Cantz (44) hat als Lockvogel für die ARD-Unterhaltungsshow "Verstehen Sie Spaß?" Geduld lernen müssen. "Die Drehs laufen nie so, wie man sich das vorher ausgedacht hat", sagte er der Deutschen Presse-Agentur.

Sie seien zeitaufwendig und auch nervenaufreibend. Denn es komme immer anders als geplant. "Spontan zu sein und einen langen Atem zu haben - das habe ich mir als Lockvogel mit der versteckten Kamera erst aneignen müssen", sagte Cantz: "Der Spaß, wenn am Ende alles aufgelöst wird und alle lachen, ist der Lohn dafür."

Cantz präsentiert an diesem Samstag (20.15 Uhr) eine neue Ausgabe der ARD-Show, in der Filmstreiche mit der versteckten Kamera im Mittelpunkt stehen. Gäste sind unter anderem TV-Moderatorin Birgit Schrowange, Schauspielerin Natalia Wörner sowie die Comedian Bülent Ceylan und Matze Knop.

"Verstehen Sie Spaß?" ist in diesem Jahr 35 Jahre alt, Cantz moderiert die Show im sechsten Jahr. Sie kommt am Samstag live aus den Bavaria Studios München und läuft unter der Regie des Südwestrundfunks (SWR) in Baden-Baden.

Verstehen Sie Spaß?