Mexiko-Stadt (AFP) Kurz vor dem Jahrestag des Verschwindens von 43 mexikanischen Studenten haben deren Angehörige am Mittwoch (Ortszeit) einen zweitägigen Hungerstreik begonnen. In ihrem weißen Streikzelt auf dem zentralen Zócalo-Platz in Mexiko-Stadt forderten die Eltern Aufklärung über das Schicksal ihrer in der Nacht zum 27. September vergangenen Jahres im Bundesstaat Guerrero verschwundenen Söhne. Für Donnerstag war ein Treffen der Angehörigen mit dem mexikanischen Präsidenten Enrique Peña Nieto vorgesehen. Für den Jahrestag am Samstag ist eine Großkundgebung in der mexikanischen Hauptstadt geplant.

