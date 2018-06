Brüssel (dpa) - Zur Versorgung syrischer Flüchtlinge in Nachbarstaaten des Bürgerkriegslandes gibt die EU eine Milliarde Euro zusätzlich. Darauf verständigten sich die EU-Staats- und Regierungschefs bei ihrem Gipfel in Brüssel, sagte EU-Ratspräsident Donald Tusk. Das Geld soll an das UN-Welternährungsprogramm oder das UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR fließen. Die Unterorganisation der Vereinten Nationen ist ein wichtiger Akteur bei der Versorgung von Flüchtlingen des syrischen Bürgerkriegs.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.