Chan Junis (AFP) Die radikalislamische Palästinenserorganisation Hamas hat am Donnerstag Ägypten beschuldigt, mit tiefen Wassergräben die Blockade des Gazastreifens zu verschärfen. Der Hamas-Anführer Ismail Hanija sagte bei einer öffentlichen Ansprache in Chan Junis: "Warum legen sie rund um Rafah diese Gruben an und führen diese Wasserrohre dorthin? Wir fordern unsere ägyptischen Brüder auf, das Projekt zu stoppen."

