Jerusalem (AFP) Als Reaktion auf die jüngsten gewaltsamen Zusammenstöße auf dem Tempelberg in Jerusalem hat das israelische Sicherheitskabinett die Erlaubnis für den Einsatz scharfer Munition gegen Steinewerfer ausgeweitet. Wie das Büro von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu am Donnerstag mitteilte, dürfen Polizisten künftig auch auf Werfer von Steinen oder Molotow-Cocktails schießen, wenn das Leben von Zivilisten - und nicht nur wie bisher das von Polizisten - in Gefahr ist.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.