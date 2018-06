Brüssel (AFP) Russland ist nach den Worten von Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg in der Ostukraine weiterhin "stark" präsent. Es gebe dort "russische Kräfte und russische Ausrüstung", und seitens Russlands gebe es "weiterhin Ausbildung und Unterstützung für die Separatisten", sagte Stoltenberg der Nachrichtenagentur AFP am Donnerstag im Brüsseler Nato-Hauptquartier. Dass die Waffenruhe in der Ostukraine halte, bezeichnete der Nato-Chef als "ermutigendes Zeichen" für die Umsetzung des Minsker Friedensabkommens.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.