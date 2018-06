Athen(dpa) - Nur Stunden nach seiner Vereidigung als griechischer Infrastruktur-Staatssekretär ist Dimitris Kammenos zurücktreten. Kamenos hatte in den vergangenen beiden Jahren mehrere antisemitische und rechtsextremistische Kommentare im Kurznachrichtendienst Twitter verbreitet. Dazu gehörte auch ein retuschiertes Foto vom Eingang des deutschen Vernichtungslagers Auschwitz, auf dem der Satz "Wir bleiben in Europa" statt "Arbeit macht frei" stand. Kammenos gehört der rechtspopulistischen Partei der Unabhängigen Griechen an.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.