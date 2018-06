Moskau (AFP) Dieses Mal war er es wirklich: Nachdem sich ein Radio-Scherzbold in einem Anruf bei Elton John als Wladimir Putin ausgegeben hatte, rief nun der echte russische Präsident den britischen Popstar an, wie der Kreml am Donnerstag mitteilte. Putin habe mit Elton John telefoniert, sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow laut der Nachrichtenagentur Ria Nowosti. Der Sänger habe zunächst nicht glauben wollen, dass er tatsächlich den russischen Staatschef an der Strippe hatte.

