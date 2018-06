Mina (AFP) Mehr als 700 Menschen sind in einem Massengedränge während der muslimischen Pilgerfahrt Hadsch in Saudi-Arabien ums Leben gekommen. Bei dem Unglück während der symbolischen Teufelssteinigung in Mina in der Nähe von Mekka seien zudem mehr als 800 Gläubige verletzt worden, teilte der Zivilschutz des Landes am Donnerstag mit. Es handelt sich um das schlimmste Unglück während des Pilger-Großereignisses seit 25 Jahren.

