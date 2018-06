Mina (AFP) Die Massenpanik in Mina mit mehr als 700 Toten ist nach Ansicht der saudi-arabischen Regierung auf fehlende Disziplin bei den Pilgern zurückzuführen. "Wenn die Pilger die Anweisungen befolgt hätten, dann hätte man diese Art Unglück vermeiden können", sagte der Gesundheitsminister des Landes, Chaled al-Faleh, am Donnerstag im staatlichen Fernsehen. Zahlreiche Pilger würden sich "in Bewegung setzen, ohne die Uhrzeiten zu respektieren", die ihnen von den Verantwortlichen zur Organisation des Pilgerereignisses vorgegeben werden. Das sei der "Hauptgrund" für das Unglück.

