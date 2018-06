Köln (SID) - 106 Medaillen stehen für das deutsche Tischtennis in der 57-jährigen EM-Geschichte vor Beginn der kontinentalen Titelkämpfe am Freitag im russischen Jekaterinburg zu Buche. Den bislang letzten EM-Titel für den Deutschen Tischtennis-Bund (DTTB) gewann das Damen-Team im vergangenen Jahr bei der abgetrennt ausgetragenen Mannschafts-EM in Lissabon.

Als Titelverteidiger der EM 2013 in Schwechat tritt in Jekaterinburg außerdem der Olympiadritte Dimitrij Ovtcharov (Hameln/Orenburg) an. Im Damen-Doppel können Petrissa Solja/Sabine Winter (Berlin/Kolbermoor) ihren zwei Jahre zurückliegenden Erfolg aufgrund der Trennung des Duos nicht wiederholen.

Insgesamt holten DTTB-Aktive bei den 33 EM-Turmieren seit der Premiere 1958 in Budapest 35 kontinentale Titel. 23 Silber- und 48 Bronzeplaketten komplettieren die DTTB-Medaillensammlung bei Europameisterschaften. Zur lukrativsten EM-Konkurrenz hat sich für den DTTB das Herren-Einzel entwickelt. Nach Ende einer 34-jährigen Wartzeit durch den Triumph des heutigen Bundestrainers Jörg Roßkopf 1992 in Stuttgart holte der frühere Weltranglistenerste Timo Boll (Düsseldorf) sechsmal den Titel (2002, 2007, 2008, 2010, 2011), ehe Ovtcharov vor zwei Jahren in Österreich für das achte EM-Gold eines deutschen Spielers im Einzel sorgte.

Jeweils sechs Titel holte der DTTB außerdem mit seinen beiden Mannschaften sowie im Herren-Doppel. Viermal ging Gold im Damen-Einzel an deutsche Spielerinnen und dreimal im Damen-Doppel. Im seit 2008 nicht mehr ausgetragenen Mixed siegten deutsche Paare zweimal. Erfolgreichster Titelhamster des DTTB ist Boll. Der in Jekaterinburg verletzt fehlende Ex-Weltcupsieger feierte außer bei seinen Einzeltriumphen sowohl mit der Mannschaft als auch im Doppel jeweils fünf weitere Titelgewinnen. Seine insgesamt 16 Erfolge bei EM-Turnieren bedeuten einen Rekord in der Historie der Titelkämpfe.