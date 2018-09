Köln (SID) - Hoher Besuch beim 53. Preis von Europa der Galopper in Köln: Star-Jockey Frankie Dettori wird im Sattel von Dubday beim mit 155.000 Euro dotierten Gruppe-I-Rennen an den Start gehen. Der Italiener gilt als der berühmteste Jockey der Welt, der 44-Jährige hat schon über 500 Siege in Gruppe-Rennen auf dem Konto.

Ein weiterer starker Gast in dem 2400-m-Rennen ist die französische Stute Cocktail Queen unter Alexis Badel, die 2014 den Grand Prix de Deauville gewann und dort in diesem Jahr gute Zweite war. Aber auch die deutsche Elite muss sich nicht verstecken. Als Titelverteidiger kommt Empoli (Adrie de Vries) an den Start, der nach einem Aufgalopp rechtzeitig wieder vollen Schwung haben könnte.

"Das Rennen wird nicht einfach, aber er hat sich verbessert", sagt Trainer Peter Schiergen, der außerdem mit der Diana- und Großen Preis von Baden-Zweiten Nightflower (Andrasch Starke) vertreten ist, die für 15.500 Euro nachgenannt wurde. Die Top-Stute hat natürlich beste Aussichten.

Zudem dabei ist Gestüt Schlenderhans Ito (Filip Minarik) als aktuell bestes hiesiges Pferd über diese Distanz. Auch Sirius mit dem Franzosen Fabrice Veron gilt als aussichtsreich.