Budapest (AFP) Ungarn hat bei der Zahl der ankommenden Flüchtlinge erneut einen Rekord verzeichnet: Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, kamen am Vortag über 10.000 Schutzsuchende ins Land und damit erneut so viele wie noch nie an einem einzigen Tag. Rund hundert der insgesamt 10.046 Flüchtlinge kamen über die serbische Grenze, alle anderen über Kroatien. Zuvor hatte Ungarn Mitte September einen Rekord verzeichnet, als an einem Tag knapp 9400 Asylsuchende ankamen.

