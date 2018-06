Washington (AFP) Papst Franziskus hat seine historische Rede vor dem US-Kongress begonnen. Als erstes Oberhaupt der katholischen Kirche ergriff Franziskus am Donnerstag das Wort bei einer gemeinsamen Sitzung von Senat und Repräsentantenhaus in Washington. Auch die Richter des Supreme Court, US-Vizepräsident Joe Biden und weitere Regierungsvertreter waren anwesend. Der Papst bedankte sich für die Einladung. "Der Grund dafür liegt - so meine ich - darin, dass auch ich ein Sohn dieses großen Kontinents bin", sagte der 78-jährige Argentinier.

