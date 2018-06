New York (dpa) - Die New Yorker Börsen sind mit moderaten Kursverlusten aus dem Handel gegangen. Die Unsicherheit aus Europa habe belastet, sagten Händler. Anleger fürchteten eine Ausweitung des Abgas-Skandals beim deutschen Autobauer Volkswagen auf andere Unternehmen. Zudem bleibe der geldpolitische Kurs in den USA unsicher. Der Dow-Jones-Index ging 0,48 Prozent tiefer bei 16 201,32 Punkten aus dem Handel. Der Eurokurs scheiterte an 1,13 US-Dollar. Zuletzt wurde der Euro nur noch bei 1,1225 Dollar gehandelt.

