Peking (AFP) Bei einem schweren Verkehrsunfall sind in China mindestens 21 Menschen ums Leben gekommen. Nach Medienberichten durchbrach ein Lastwagen in der zentralen Provinz Hunan am Freitag eine Autobahn-Leitplanke und kollidierte mit einem entgegenkommenden Bus sowie zwei weiteren Fahrzeugen. Ein Fahrzeug ging in Flammen auf.

