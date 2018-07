Shanghai (AFP) In China produzierte Fahrzeuge von Volkswagen sind offenbar nicht von der Manipulationsaffäre um Abgaswerte betroffen. Wie die zwei großen Joint Ventures von VW am Freitag in Shanghai mitteilten, sind ihre Produkte nicht in den Skandal verwickelt. Diesel-Fahrzeuge, die im Zentrum der Affäre stehen, spielen für VW in China zudem nur eine geringe Rolle.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.