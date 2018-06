New York (AFP) Die globale Umweltschutz-Initiative "Under 2 MOU", mit der ein Ansteigen der Temperaturen um mehr als zwei Grad über das vorindustrielle Niveau verhindert werden soll, hat weitere Anhänger gefunden. 14 Städte, Regionen und Länder unterzeichneten am Donnerstag (Ortszeit) in New York die Dokumente der Initiative, die 2014 von Baden-Württemberg und Kalifornien in Gang gesetzt worden war. Die Unterzeichner erklären die Absicht, bis 2050 die Treibhausgas-Emissionen gegenüber dem Stand von 1990 um 80 bis 95 Prozent zu reduzieren.

