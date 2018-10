Wien (AFP) An den Grenzen innerhalb der EU sowie an den Außengrenzen bleibt der Andrang schutzsuchender Flüchtlinge weiterhin hoch. Nach Angaben der Polizei trafen seit Mitternacht bis zum frühen Freitagmorgen rund 4500 Menschen über Ungarn kommend in Österreich ein. Am Donnerstag hatten 7500 Flüchtlinge die Grenze überquert. Die meisten Menschen wollen nach Deutschland weiterreisen.

