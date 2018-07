Berlin (AFP) Bis zum geplanten Start des Berliner Flughafens BER im Jahr 2017 soll der bestehende Flughafen Schönefeld für 65 Millionen Euro ausgebaut werden. Der BER-Aufsichtsrat gab in seiner Sitzung am Freitag grünes Licht für das Finanzpaket, das den Verkehrszuwachs in Schönefeld absichern und den "mittelfristigen Ausbau bis 2023 einleiten" solle, wie die Flughafengesellschaft Berlin-Brandenburg (FFB) erklärte. Sie rechnet bis 2023 mit 40 Millionen Passagieren.

