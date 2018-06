New York (AFP) Vor dem UN-Nachhaltigkeitsgipfel in New York haben hunderte Menschen für die Einhaltung der Entwicklungsziele demonstriert. Etwas mehr als tausend Menschen versammelten sich am Donnerstagabend (Ortszeit) in der Nähe des UN-Sitzes in New York, um die entschlossene Umsetzung der 17 Ziele für eine nachhaltige Entwicklung der Welt bis zum Jahr 2030 einzufordern. "Die Arbeit beginnt am Samstag, nachdem sie unterzeichnet haben", sagte die Witwe des südafrikanischen Anti-Apartheid-Kämpfers Nelson Mandela, Graça Machel.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.