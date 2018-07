Wolfsburg (AFP) Nun ist es offiziell: Neuer Vorstandsvorsitzender des Volkswagen-Konzerns ist der bisherige Porsche-Chef Matthias Müller. Wie der Übergangsvorsitzende des VW-Aufsichtsrats, Berthold Huber, am Freitagabend in Wolfsburg mitteilte, tritt Müller mit sofortiger Wirkung die Nachfolge von Martin Winterkorn an. Dieser war am Mittwoch als Konsequenz aus der Affäre um manipulierte Abgaswerte zurückgetreten. Der Aufsichtsrat fasste zudem Beschlüsse zur Neuordnung des Konzerns.

