New York (AFP) Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat in ihrer ersten Rede vor den Vereinten Nationen seit fünf Jahren zur Bekämpfung der Ursachen von Flucht und Vertreibung aufgerufen. "Wesentliche Voraussetzung für eine erfolgreiche Entwicklung ist und bleibt Frieden", sagte Merkel am Freitag beim UN-Nachhaltigkeitsgipfel in New York, der eine ambitionierte entwicklungspolitische Agenda verabschiedete. Zuvor hatte Papst Franziskus den versammelten Spitzenpolitikern ins Gewissen geredet.

