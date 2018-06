New York (AFP) Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat am Rande des UN-Nachhaltigkeitsgipfels mit der Friedensnobelpreisträgerin Malala Yousafzai über die Bildungschancen von Frauen und Mädchen gesprochen. Aus deutschen Regierungskreisen hieß es, Malala habe bei dem rund 15-minütigen Treffen am Freitag in New York ihre Stiftung vorgestellt, die Mädchen überall auf der Welt den Zugang zu einer zwölfjährigen Schulbildung ermöglichen will.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.