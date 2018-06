Berlin (AFP) Trotz der neuen Finanzzusagen des Bundes an die Länder zur Bewältigung des großen Flüchtlingsandrangs will Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) an der sogenannten schwarzen Null im Haushalt festhalten. "Wenn möglich wollen wir es ohne neue Schulden schaffen", sagte Schäuble am späten Donnerstag in der ARD-Sendung "Farbe bekennen". "Ob es möglich sein wird - laden Sie mich nächstes Jahr wieder ein", ergänzte er. Es gebe eine klare Verpflichtung, ohne neue Schulden und Steuererhöhungen auszukommen.

