Frankfurt/Main (AFP) Ein Netzwerk-Problem hat tausende Geldautomaten der Sparkassen lahm gelegt. Seit Freitagvormittag können Kunden an Geldautomaten in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, dem Rheinland, Saarland und Bremen weder Geld abheben noch an den Selbstbedienungsterminals Geschäfte abwickeln, sagte ein Sprecher des IT-Dienstleisters Finanz Informatik am Freitag in Frankfurt am Main. Betroffen seien wohl "mehrere tausend" der deutschlandweit 25.000 Sparkassen-Geldautomaten.

