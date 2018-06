Berlin (AFP) Ein internationaler Militäreinsatz zur Beendigung des Konflikts in Syrien ist nach Ansicht des Wehrbeauftragten des Bundestags, Hans-Peter Bartels (SPD), derzeit keine Option. "Einen Kampfeinsatz in Syrien, um sozusagen den Bürgerkrieg durch Interventionen zu beenden, sehe ich nicht", sagte Bartels am Freitag dem Südwestrundfunk. Es könne jedoch sein, dass es am Ende eines Verhandlungsprozesses eine Lösung unter dem Dach der Vereinten Nationen geben werde, "wenn sich die Weltmächte" inklusive Russland und "die regionalen Mächte geeinigt haben". Dann werde auch Deutschland "in der einen oder anderen Weise natürlich dabei sein", sagte Bartels.

