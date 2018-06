Brüssel (AFP) Im Grenzstreit zwischen Serbien und Kroatien hat die EU "umgehende Erklärungen" von Zagreb verlangt. Dass Kroatien seine Grenze für Fahrzeuge mit serbischem Kennzeichen blockiert habe, werfe "ernsthafte Fragen" auf, sagte eine Sprecherin der EU-Kommission am Freitag in Brüssel. Kroatien sieht sich mit der Zahl der ankommenden Flüchtlinge überfordert. Der Staat war als Transitland auf der Balkanroute in den Fokus gerückt, nachdem Ungarn seine Grenze zu Serbien dichtgemacht hatte.

