Gelsenkirchen (SID) - Dennis Aogo steht dem Fußball-Bundesligisten Schalke 04 im Auswärtsspiel am Samstag (18.30 Uhr/Sky) beim Hamburger SV wieder zur Verfügung. "Er steigt wieder ins Training ein und ist sicherlich eine Option", sagte Trainer André Breitenreiter am Freitag. Der Ex-Hamburger hatte beim 2:0 am Mittwoch gegen Eintracht Frankfurt wegen Sprunggelenkproblemen gefehlt.

Bis auf Sidney Sam (Sehnenzerrung) und die Langzeitverletzten Fabian Giefer, Atsuto Uchida und Matija Nastasic sind damit alle Profis fit. In Hamburg will Breitenreiter "unseren Lauf fortsetzen". Schalke ist mit sechs Siegen in den ersten acht Pflichtspielen - zuletzt vier Erfolge innerhalb von elf Tagen - gestartet. "Die Jungs wachsen immer mehr zusammen. Wir sehen mittlerweile wirklich eine Einheit auf dem Platz", sagte der Coach: "Und dennoch wissen wir, dass wir noch nicht 100-prozentig stabil sind."

Für Breitenreiter ist die Partie beim HSV eine besondere: "Ich hatte da eine schöne Zeit." Von 1994 bis 1997 erzielte der ehemalige Stürmer für die Hamburger in 71 Bundesligaspielen zwölf Tore.