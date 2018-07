Köln (SID) - Anti-Korruptions-Expertin Sylvia Schenk hat nach der Eröffnung des Strafverfahrens gegen Joseph S. Blatter den sofortigen Rücktritt des FIFA-Präsidenten gefordert. "Blatter muss weg, er ist nicht mehr haltbar. Er sollte sofort sein Amt niederlegen", sagte die Frankfurter Juristin dem SID. Die Schweizer Bundesanwaltschaft hatte Ermittlungen gegen Blatter aufgenommen.

Schenk nahm daher das FIFA-Exekutivkomitee mit DFB-Präsident Wolfgang Niersbach in die Pflicht. "Der ganze Laden ist führungslos. Alle Mitglieder des Exko sind nun gefordert, also auch Wolfgang Niersbach. Alles andere wäre unverantwortlich", sagte Schenk. Das Exko müsse sich jetzt so organisieren, dass "keine Führungslosigkeit" eintrete.

Vor einer Woche war bereits die Nummer zwei der FIFA, Generalsekretär Jérôme Valcke, suspendiert worden. "Die ganze Spitze ist leer geräumt. Die, die noch da sind, müssen Verantwortung übernehmen und sich nicht wegducken", sagte Schenk. Für die kommenden Tage und Wochen erwartet die Leiterin der Arbeitsgruppe Sport von Transparency International "noch mehr Unruhen und noch mehr Führungslosigkeit".