London (AFP) Nach langem Warten ist der Titelsong für den neuen James Bond-Film am Freitag enthüllt und von Fans sofort als künftiger Klassiker gefeiert worden."Er ist klassisch, mit viel Drama und Orchester", sagte Sänger Sam Smith, bevor sein Song vom BBC-Radio zum ersten Mal gespielt wurde. Der Druck sei enorm gewesen, "einen Bond-Song zu liefern, der mit den anderen mithalten kann", sagte er der Zeitung "The Sun". Smiths Sorgen waren offenbar unbegründet: Die britischen Buchmacher machten das Lied sofort zum Favoriten für Platz eins der Verkaufscharts - was bislang noch kein Bond-Song geschafft hat.

