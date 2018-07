Sorong (AFP) Bei einem schweren Erdbeben im Osten Indonesiens sind mehr als 60 Menschen verletzt worden. 17 Menschen seien schwer, mindestens 45 leichter verletzt worden, sagte ein Sprecher der Katastrophenschutzbehörde am Freitag. Etwa 200 Häuser wurden in der Provinz Papua beschädigt. Das Beben führte zu Stromausfällen, ein Krankenhaus in der Küstenstadt Sorong musste evakuiert werden.

