Mexiko-Stadt (AFP) Kurz vor dem Jahrestag des Verschwindens von 43 mexikanischen Studenten hat Präsident Enrique Peña Nieto den Angehörigen weitere Bemühungen um eine Aufklärung des Falls zugesagt. Der Präsident kam am Donnerstag (Ortszeit) in einem Museum der Hauptstadt Mexiko-Stadt mit Angehörigen der Studenten zusammen, die in der Nacht zum 27. September vergangenen Jahres im Bundesstaat Guerrero verschwanden. Das Treffen fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt, Präsidentensprecher Eduardo Sanchez berichtete, Peña Nieto habe den Angehörigen gesagt, sämtliche Verantwortlichen müssten zur Rechenschaft gezogen werden.

