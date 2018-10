Passau (dpa) - Ein syrisches Flüchtlingskind hat bei der Passauer Bundespolizei ein schockierendes Bild gemalt. Die Zeichnung zeigt zum einen die brutalen Zustände in dem Heimatland und zum anderen das neue Leben in Deutschland. Unter der syrischen Flagge ist ein zerstörtes Haus zu sehen, abgetrennte Gliedmaßen liegen auf der Straße, aus dem Hinterhalt wird geschossen und ein Kind mit einem abgerissenen Fuß läuft an Krücken. Unter der deutschen Flagge steht ein Haus mit einem langen Zufahrtsweg und Menschen mit Koffern. Die deutsche Fahne und die Polizei sind von roten Herzen umrahmt.

