Wellington (AFP) Bei einem Kayak-Unglück in Neuseeland sind nach Medienberichten zwei Menschen ums Leben gekommen. Neun weitere Wassersportler kamen mit Unterkühlung ins Krankenhaus, wie ein Polizeisprecher Radio New Zealand am Freitag sagte.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.