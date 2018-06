Warschau (AFP) Bei der Parlamentswahl in Polen am 25. Oktober kann die nationalkonservative Opposition Umfragen zufolge mit einem Sieg rechnen. Drei am Freitag veröffentlichten Befragungen zufolge kommt die EU-skeptische Partei Recht und Gerechtigkeit (PiS) auf 34 bis 39 Prozent der Stimmen. Die regierende liberale Bürgerplattform (PO) von Ministerpräsidentin Ewa Kopacz käme nur auf 26 bis 30 Prozent. Fünf bis sieben Prozent würden demnach auf die Protestbewegung des ehemaligen Rockmusikers Pawel Kukiz entfallen.

