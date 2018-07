Beirut (AFP) In drei umkämpften Ortschaften Syriens sollen für sechs Monate die Waffen schweigen. Für diese Zeitspanne hätten verschiedene Rebellengruppen sowie die Regierungstruppen und ihre Verbündeten eine Feuerpause ausgehandelt, teilte am Freitagabend die dem syrischen Machthaber Baschar al-Assad nahestehende Hisbollah-Miliz mit. Die Verhandlungen hätten unter UN-Schirmherrschaft gestanden, zudem habe der Iran vermittelt. Betroffen sind den Angaben zufolge die Stadt Sabadani an der libanesischen Grenze sowie die schiitischen Dörfer Fuaa und Kafraja in der Provinz Idlib.

