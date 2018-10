Waterloo (dpa) - Der Smartphone-Pionier Blackberry setzt erstmals auf ein Android-Telefon, um den schwächelnden Absatz seiner Geräte anzukurbeln. Konzernchef John Chen bestätigte das Gerät mit ausziehbarer Tastatur, über das schon seit Wochen spekuliert wurde.

Das Smartphone wird "Priv" heißen, "abgeleitet von unserer Mission, die Privatsphäre zu schützen", sagte Chen in einer Telefonkonferenz. Das Telefon mit vorinstalliertem Zugang zu Google-Diensten soll bis Jahresende auf den Markt kommen, Preise gab es bisher nicht.

Blackberry setzte bei Smartphones bisher auf sein eigenes Betriebssystem, die Verkäufe gingen trotz des Starts neuer Modelle aber immer weiter zurück. Im vergangenen Quartal Blackberry verbuchte den Absatz von 800 000 Smartphones - vor einem Jahr waren es noch 2,1 Millionen Geräte gewesen.

Chen arbeitet daran, dem Konzern eine Zukunft mit einem Fokus auf Software und Dienste für Unternehmen sowie die Vernetzung des Alltags zu geben. Dafür kaufte er unter anderem den Düsseldorfer Verschlüsselungs-Spezialisten Secusmart, der auch die Kommunikation der Bundesregierung absichert.

Zumindest gelingt es Chen, Blackberry trotz schrumpfenden Geschäfts in den schwarzen Zahlen zu halten. Im vergangenen Quartal erzielte das kanadische Unternehmen einen Gewinn von 51 Millionen US-Dollar. Vor einem Jahr war unterm Strich noch ein Minus von 207 Millionen Dollar herausgekommen, im Vorquartal war das Ergebnis mit 68 Millionen Dollar bereits positiv.

Blackberry hatte einst die Anfänge des Smartphone-Geschäfts geprägt, verlor mit dem Trend zu Touchscreen-Telefonen aber den Anschluss zu Apples iPhone und Android-Geräten.

Jetzt deutete Chen an, dass bei einem Erfolg des Android-Modells das eigene Betriebssystem BB10 ausgemustert werden könnte. Das Blackberry-System habe zwar einige sehr loyale Kunden bei Regierungsbehörden und in einigen Unternehmen, sagte er. "Wir müssen sehen, ob wir Geld auf dieser Basis verdienen können. Aber wenn Android gut ankommen, könnten wir zusammenführen." Android biete den Vorteil, dass Blackberry sich nur um Privatsphäre und Sicherheit kümmern müsse. Neue Geräte mit dem hauseigenen Betriebssystem sollen in diesem Jahr nicht mehr auf den Markt kommen.

Chen hatte Blackberry in einer schweren Krise nach dem teuren Flop der ersten BB10-Modelle mit großem Touchscreen übernommen, die den Konzern groß ins Smartphone-Geschäft zurückbringen sollten. Er senkte massiv die Kosten und lagerte die Geräteproduktion zum taiwanischen Auftragsfertiger Foxconn aus.

Blackberry zum Geschäft im vergangenen Quartal