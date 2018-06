Wolfsburg (AFP) Matthias Müller wird neuer Chef des Volkswagen-Konzerns. Dies teilte am Freitagabend der Interimsvorsitzende des Aufsichtsrates, Berthold Huber, in Wolfsburg mit. Der bisherige VW-Chef Martin Winterkorn war am Mittwoch wegen des Abgas-Skandals zurückgetreten, der den Konzern in eine tiefe Krise gestürzt hat. Nun soll ihn der bisherige Porsche-Chef Müller mit sofortiger Wirkung folgen.

