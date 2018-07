Sydney (dpa) - Ein Airbus A330 der Airline Cathay Pacific hat wegen eines Triebwerksbrandes auf dem Flug vom australischen Perth nach Hongkong in Indonesien notlanden müssen. Der Großraumjet landete sicher in Denpasar auf Bali. Es habe plötzlich einen lauten Knall gegeben, dann seien Flammen aus dem Triebwerk zu sehen gewesen, sagten Passagiere australischen Medien. Der Airbus landete 15 Minuten später. An Bord sei kein Feuer ausgebrochen, Passagiere und Besatzung seien wohlauf, so ein Sprecher der Fluggesellschaft.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.