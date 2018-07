New York (AFP) Auch in New York, der zweiten Station seiner USA-Reise, ist Papst Franziskus begeistert empfangen worden. Das Oberhaupt der katholischen Kirche stieg am Donnerstag auf dem New Yorker John F. Kennedy-Flughafen lächelnd aus dem Flugzeug und hielt sich wegen des Windes seine Kappe fest. Empfangen wurde er von Mitgliedern des Klerus sowie von einer Gruppe von Kindern, die kleine Vatikan-Flaggen schwenkten. Eine Band spielte für ihn Frank Sinatras Klassiker "New York, New York".

